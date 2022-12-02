В тюменском Рощино 2 декабря 2022 года провели совместные учения служб аэропорта и авиакомпании «Ямал»

В Тюмени провели учения в аэропорту. Фото: архив аэропорта "Рощино".

По легенде, в аэропорту было совершено незаконное вмешательство в деятельность гражданской авиации.

В ходе учений проведена практическая отработка действий сил и средств обеспечения транспортной безопасности с привлечением личного состава линейного отдела полиции в аэропорту Рощино и Уральского филиала УВО Минтранса России.

Предыдущие такие учения в Рощино провели 21 ноября 2022 года.

Результаты учений показали полную готовность службы авиационной безопасности аэропорта Рощино и авиакомпании «Ямал».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о готовящихся антитеррористических учениях в аэропорту Тобольска.