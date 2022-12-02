Тюменский следственный комитет расследует гибель 68-летнего мужчины на стройке

В Тюмени на стройке погиб пенсионер Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени 30 ноября на стройке в районе Лесобазы погиб гендиректор строительного предприятия. Его придавило дверью, упавшей с высоты 12-го этажа во время погрузочных работ на улице Героев Космоса.

Следственный комитет РФ по Тюменской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Следователи регионального СК России провели осмотр места происшествия, назначили проведение судебно-медицинской экспертизы, допросили свидетелей и очевидцев.

В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям лиц, ответственных за технику безопасности на объекте.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о том, что в Тюмени погиб рабочий, на которого обрушилась стена.