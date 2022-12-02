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НовостиНедвижимость2 декабря 2022 11:46

В Тюмени взяли на контроль вопросы электроснабжения после аварий на сетях

В ноябре тюменцы часто жаловались на перебои со светом
Иван Литвинов
Правительство Тюменской области после жалоб жителей на перебои со светом будет контролировать вопросы электроснабжения

Правительство Тюменской области после жалоб жителей на перебои со светом будет контролировать вопросы электроснабжения

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Заместитель губернатора области Вячеслав Вахрин поручил энергетикам совместно с департаментом ЖКХ разработать меры для обеспечения жителей электроэнергией в бесперебойном режиме.

Вопросы жителей Тюменской области об инцидентах с электроснабжением рассмотрели на заседании регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения под председательством заместителя губернатора Вячеслава Вахрина 2 декабря.

Представители электросетевых и энергосбытовых организаций доложили о причинах аварийных отключений, о технической и организационной работе, которая проводится для предотвращения инцидентов, зафиксированных в ноябре. В ближайшее время усилят работу по информированию населения о плановых и аварийных отключениях.

17 и 18 ноября на перебои с электричеством жаловались владельцы дач в СНТ «Надежда-2», «Париж», «Звенящие кедры», жители поселков Княжево, Луговое и других. В соцсетях распространили видео с горящими электропроводами в селе Кулига.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра группы компаний «Россети» 8-800-220-0-220.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что электроснабжение в районах Тюмени восстановили за несколько часов. Однако тюменцы в соцсетях продолжили жаловаться на перебои с электричеством.