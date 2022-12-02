В Тюмени взяли на контроль вопросы электроснабжения после аварий на сетях

Правительство Тюменской области после жалоб жителей на перебои со светом будет контролировать вопросы электроснабжения Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Заместитель губернатора области Вячеслав Вахрин поручил энергетикам совместно с департаментом ЖКХ разработать меры для обеспечения жителей электроэнергией в бесперебойном режиме.

Вопросы жителей Тюменской области об инцидентах с электроснабжением рассмотрели на заседании регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения под председательством заместителя губернатора Вячеслава Вахрина 2 декабря.

Представители электросетевых и энергосбытовых организаций доложили о причинах аварийных отключений, о технической и организационной работе, которая проводится для предотвращения инцидентов, зафиксированных в ноябре. В ближайшее время усилят работу по информированию населения о плановых и аварийных отключениях.

17 и 18 ноября на перебои с электричеством жаловались владельцы дач в СНТ «Надежда-2», «Париж», «Звенящие кедры», жители поселков Княжево, Луговое и других. В соцсетях распространили видео с горящими электропроводами в селе Кулига.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра группы компаний «Россети» 8-800-220-0-220.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что электроснабжение в районах Тюмени восстановили за несколько часов. Однако тюменцы в соцсетях продолжили жаловаться на перебои с электричеством.