С 1 января 2023 года в Тюменской области изменится плата за техосмотр авто

В Тюменской области изменится плата за техосмотр. Фото: Андрей Новиков

В Тюменской области с нового года изменится плата за техосмотр авто. Теперь для легковых автомобилей она не может быть менее 913 рублей.

По слова директора департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Евгения Карташкова, новая методика расчета принята в целях обеспечения безубыточной работы операторов техосмотра.

Гражданам, использующим автомобиль или мотоцикл в личных целях, техосмотр проходить необязательно. Но при этом документ понадобится при совершении регистрационных действий, связанных с изменением конструкции транспортного средства или со сменой владельца (если транспортное средство старше 4 лет).

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, какие изменения в правилах прохождения техосмотра ввели в 2022 году. Стоимость техосмотра в настоящее время начинается от 500 рублей и может достигать нескольких тысяч рублей в зависимости от категории транспортного средства и региона-местонахождения.