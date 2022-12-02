В Тюмени резко подорожал анальгин

В Тюмени подорожало популярное жаропонижающее средство. Фото: Андрей Новиков

С началом осени в тюменских аптеках резко подорожал анальгин, он же метамизол натрия. Жаропонижающее средство только за сентябрь стало дороже на 26%. Теперь 10 таблеток стоят в среднем около 27 рублей. Об этом говорят данные системы iMonitoring.

Подорожали и популярные таблетки от кашля «Амброксол», теперь упаковку из 10 таблеток можно приобрести в среднем за 52,5 рубля (+1,71%).

Изготовленные в России бинт и вата прибавили в цене 20%.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о то, что на прилавках магазинов резко подорожали сливочное масло (на 18,7%), хлеб (на 17,8%), макаронные изделия и рыба (на 13,2%), а также сыр (на 13%) и молоко (на 10%). Не обошло повышение цен и алкоголь. Его стоимость выросла на 13,7%. Овощи, наоборот, подешевели – на 10,6%.