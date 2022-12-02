В Тюменской области пройдет финал Всероссийской олимпиады школьников по информатике

В Тюмени пройдет финал Всероссийской Олимпиады школьников по информатике Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени на базе индустриального университета пройдет заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике. Мероприятие проведут с 1 по 7 апреля 2023 года.

Это только один из 24 финалов ВсОШ, остальные пройдут в других регионах России: Москве, Московской области, Республике Татарстан, на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае и в других регионах РФ.

Фото: Министерство просвещения РФ

Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 предметам с 1 сентября по 30 июня, включает 4 этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный.

Дипломы победителей и призеров олимпиады действуют 4 года и дают право на поступление в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.

Напомним, в прошлом году трое тюменских учеников оказались в числе призеров Всероссийской олимпиады школьников по химии в Москве. А десятиклассница Екатерина Ковина из Тюмени стала призером Всероссийской олимпиады по астрономии, финальный этап проходил в Самаре. «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что Екатерина Ковина стала кандидатом в сборную России на международную олимпиаду по астрономии.