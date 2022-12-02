В Тюменской области 20-летняя девушка избила скалкой знакомого

Тюменка избила знакомого скалкой

В Заводоуковске девушка 2002 года рождения избила скалкой 47-летнего знакомого, когда тот пришел в гости в пьяном виде. Мужчина попал в больницу, где его травмой заинтересовался участковый.

Девушку задержали, она рассказала, что потерпевший пришел к ней в пьяном виде, из-за чего у них случилась ссора. Разозлившись, девушка взяла лежавшую рядом скалку и несколько раз ударила гостя.

В больнице, куда мужчина поступил после побоев, определил степень вреда здоровью как среднюю. Теперь молодой жительнице Заводоуковска грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области не уточнили степень знакомства молодой девушки и мужчины, который старше более чем в два раза.

Дожидаться суда девушка будет на свободе, её отпустили под обязательство о явке.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, как тюменку жестоко избил бывший сожитель. Тюменских общественников возмутил этот случай, и они просили прокуратуру региона взял дело на особый контроль, чтобы права женщины были защищены.