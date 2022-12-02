Банк Уралсиб предлагает новую инвестиционную стратегию «Золото и точка» от СК «Уралсиб Жизнь»

Фото из архива ПАО "Уралсиб Банк".

Банк Уралсиб предлагает новую инвестиционную стратегию «Золото и точка» в рамках страховой программы «Верное решение» от страховой компании «Уралсиб Жизнь». Оформить полис с новой стратегией можно в любом отделении Банка Уралсиб.

– Сейчас на рынке золота сложилась благоприятная ситуация для покупки. Вероятность роста золота значительно выше, чем вероятность снижения, поскольку большинство сценариев развития событий, на наш взгляд, будут благоприятными для золота, – отмечает директор по инвестициям СК «Уралсиб Жизнь» Сергей Петряков.

«Золото и точка» – это инвестиционная стратегия с коэффициентом участия с вложениями в золото (индекс LBMA gold). Минимальный порог входа в стратегию – 100 000 рублей. Срок инвестирования – 4 года. Коэффициент участия (далее КУ) зависит от размера инвестируемого капитала: при взносе до 1,5 млн рублей КУ равен 60%, при инвестировании свыше 1,5 млн рублей КУ равен 70%. Размер дополнительного инвестиционного дохода в стратегии рассчитывается* с учетом величины вложенного капитала, коэффициента участия, доходности индекс LBMA gold за 4 года, курсов валюты инвестирования на даты начала инвестирования и окончания договора.

На протяжении всего срока программы действует страховая защита. В случае наступления страхового события (уход из жизни по любой причине) выгодоприобретатели по полису получают 100% вложенных клиентом средств и дополнительный инвестиционный доход, а в случае ухода из жизни клиента в результате несчастного случая** выгодоприобретатели получают 200% вложенного капитала и дополнительный инвестиционный доход.

Полис инвестиционного страхования жизни «Верное решение» – это финансовый инструмент, который обеспечивает гибкий подход к инвестициям и сочетает в себе страхование жизни с выплатой фиксированного или потенциально неограниченного дохода в зависимости от выбранной стратегии. Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями по программе ИСЖ «Верное решение» можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

* Рассчитывается по формуле: ДИД = вложенный капитал клиента * доходность индекса за 4 года * КУ * курс валюты инвестирования по отношению к рублю, определенный ЦБ РФ на дату окончания договора*курс валюты инвестирования по отношению к рублю, определенный ЦБ РФ на дату начала инвестирования.

**Уход из жизни застрахованного лица в результате несчастного случая, произошедшего при авиакатастрофе, кораблекрушении, крушении поезда или при ДТП в общественном транспорте.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» является агентом «УРАЛСИБ Жизнь» (лицензии на осуществление страхования CЖ № 3987 и СЛ № 3987 от 20.07.2016 г. выданы Банком России без ограничения срока действия) и в рамках заключенного между указанными лицами агентского договора осуществляет действия, связанные с привлечением клиентов и взаимодействием с ними. Договор инвестиционного страхования жизни не дает гарантии получения дополнительного инвестиционного дохода. Размер дополнительного инвестиционного дохода определяется страховой компанией по итогам календарного года и зависит от успешности выбранной стратегии инвестирования.

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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15)

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