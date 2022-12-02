Администрация Тюмени купит 5 автомобилей Hyundai Sonata

Мэрия Тюмени купит 5 новых авто комфорт-класса. Фото: Предоставлено "КП"

Мэрия Тюмени закупает 5 комфортабельных легковых автомобилей для деловых поездок. Стоимость каждого автомобиля составит около 3,9 млн рублей. Всего на их покупку выделяют 19,5 миллиона рублей.

Все автомобили должны быть с автоматической коробкой передач, пробегом не более 30 километров и мощностью не менее 150 лошадиных сил. По условиям тендера, размещенного на портале госзакупок, автомобили должны быть выпущены в 2022 году и иметь темно-синий цвет кузова.

Ранее систему госзакупок Тюменской области признавали лучшей в России. «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что регион сразу по нескольким показателем стал лидером в рейтинге эффективности и прозрачности закупочных систем.