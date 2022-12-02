В Тюмени мертвый мужчина лежал в подъезде несколько часов

В Тюменском подъезде нашли труп мужчины

Мёртвый мужчина лежал на выходе из подъезда дома № 23 (корпус 1) на улице Беляева. В социальных сетях тюменцы написали, что тело в течение нескольких часов лежало на морозе.

В пресс-службе департамента здравоохранения сообщили, что происшествие зарегистрировали 1 декабря 2022 года. Вызов на пульт диспетчера поступил в 14.06. Вскоре по вызову местных жителей приехала бригада скорой помощи, которая констатировала смерть мужчины.

Тело скончавшегося лежало ногами на улицу. Мужчина был одет в черные брюки, черные ботинки и чёрную куртку.

Выяснять обстоятельства дела будут в следственном комитете. По предварительным данным, причина смерти не носит криминальный характер.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о страшной находке в микрорайоне Комарово. Там нашли труп без головы.