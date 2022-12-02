В Тюменской области задержали пьяного дальнобойщика из Подмосковья

В Тюменской области задержали пьяного дальнобойщика. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 167-м километре трассы Тюмень – Омск в Омутиском районе автоинспекторы остановили большегруз «МАН» под управлением 50-летнего водителя. Показания алкотестера составили 1,01 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчина возвращался домой, в Ивановскую область. До этого его грузовик трое суток ремонтировали на СТО. Дальнобойщик сказал, что перед поездкой выпил бутылку водки, так как сильно замерз.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в первый день зимы на дорогах области в ДТП пострадали 5 человек.