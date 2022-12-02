Тюменскому губернатору подарили узбекский халат – чапан

Скриншот с видео. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Губернатору Тюменской области подарили национальный узбекский чапан. Представители делегации из Узбекистана надели на Александра Моора главный элемент национального костюма во время обсуждения поворота региональной экономики в сторону Востока и Азии.

«Наши товары востребованы на местных рынках. Экспорт за этот год увеличится почти в два раза, и основной объём как раз приходится на страны Азии и Востока. Поблагодарил представителей Ирана, Турции и Узбекистана за сотрудничество. Коллеги в долгу не остались. Предложили окунуться в атмосферу настоящего Востока», – написал Моор в социальных сетях.

Тюменская область за 9 месяцев 2022 года увеличила экспорт товаров почти в два раза. Александр Моор рассказал о наиболее перспективных направлениях экспорта – пищевая и лесная промышленность, стройматериалы, машиностроение и сервис, в первую очередь в нефтегазовой отрасли.

Как ранее писала «Комсомольская правда» – Тюмень», в областной столице открылся Тюменский экспортный форум. Прибыли делегации Турции, Ирана, Узбекистана.

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