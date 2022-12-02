В Тюмени достраивают школу на 1200 мест в микрорайоне Ямальский-2

В микрорайоне Ямальский-2 строится школа на 1200 мест. Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

На улице Арктической в Тюмени продолжается строительство школы на 1200 мест. Школу подключили к отоплению. Сейчас завершают монтаж радиаторов в классных комнатах.

После запуска отопления в школе займутся отделочными работами. Руководитель строительного проекта Андрей Круглов сообщил о том, что работы идут с опережением графика чистовой отделки.

Новую школу планируют сдать в эксплуатацию до сентября 2023 года.

«Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о том, что в областной столице до конца 2022 года откроют еще два новых детских сада.