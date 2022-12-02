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НовостиПроисшествия2 декабря 2022 3:40

В Тюмени мужчину насмерть придавила сорвавшаяся с крана дверь

Погибший был гендиректором строительной фирмы
Иван Литвинов
Тюменца убила упавшая с крана дверь

Тюменца убила упавшая с крана дверь

Фото: Андрей Новиков

Гендиректора фирмы, который приехал проверить работу строителей, насмерть придавило дверью. Инцидент произошёл 30 ноября в микрорайоне «Тура-2».

Во время погрузочных работ деревянная дверь, коснувшись одного из балконов, сорвалась с башенного крана. Пролетев вниз 11 этажей, дверь упала прямо на мужчину, который в этот момент осуществлял замеры ливневых стоков.

Тюменца доставили в больницу, но спасти его не удалось. По данным «АиФ», мужчине было 68 лет.

Проводится проверка соблюдения требований безопасности.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что на одной из строительных площадок с 4-го этажа дома сорвался бетонщик. Он получил множественные травмы.