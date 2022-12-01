В Тюмени на месте пустыря появится скейт-парк

В управе КАО обсудили проект создания скейт-парка. Фото из группы Вконтакте "Управа Калининского административного округа".

Вблизи дома № 123 на Московском тракте создадут современную среду для активного отдыха. Об этом рассказали в управе Калининского административного округа Тюмени.

29 ноября в управе КАО обсудили дизайн-проект благоустройства территории общего пользования. Там планируют обустроить скейт-парк.

В обсуждении приняли участие представители управы Калининского округа, проектной организации, Федерации скейтбординга в Тюменской области, а также руководитель творческого объединения «Груша». На неблагоустроенной территории в районе гаражей появится современное креативное общественное пространство, жители получат возможность активно проводить время, заниматься скейтбордингом, брейк-дансом и развивать эти направления. Также на территории установят полюбившиеся тюменцам площадки для стритворкаута и игры в стритбол.

– На месте бывшего пустыря будет создана современная среда для активного отдыха подрастающего поколения и пожилых людей, – отметил исполняющий обязанности руководителя управы КАО Олег Савчук.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о новом общественном пространстве в микрорайоне Тарманы.