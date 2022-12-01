С улиц Тюмени вывезли 124 тысячи кубометров снега Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

Только за минувшую неделю с улиц Тюмени вывезли 8 тысяч кубометров снега. Всего же с начала зимнего периода подрядные организации успели вывезти 124 тысячи кубометров снега.

На прошедшей неделе на проезжие части города высыпали 136 тонн противогололёдных материалов. На пешеходные дорожки потратили 7 тонн отсева из материалов дробленых горных пород.

Дорожные знаки, опоры освещения, остановочные павильоны, перильные и барьерные ограждения содержатся в надлежащем состоянии круглый год. За неделю от грязи отмыли 57 знаков и поверхности дорожного ограждения на протяженности более 1 600 метров. Рекламные листовки убрали с 1200 остановочных павильонов и с 1100 опор освещения.

Дорожные работы ведутся в две смены – дневную и ночную. В вечернее время 30 ноября на уборке городских улиц были задействованы 192 рабочих и 261 единица спецтехники, том числе 75 комбинированных дорожных машин (КДМ), 98 тракторов, 25 погрузчиков и 45 самосвалов.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в регионе отремонтировали более 600 километров автодорог.