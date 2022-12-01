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НовостиАвто1 декабря 2022 11:11

В Тюменской области мужчину приговорили к реальному лишению свободы за пьяную езду

Ранее его уже судили за такое же преступление
Иван Литвинов
В Тюменской области мужчину осудили к реальному лишению свободы

В Тюменской области мужчину осудили к реальному лишению свободы

В Ишимском районе 39-летнего жителя приговорили к трем годам лишения свободы. По версии следствия, в июле 2022 года обвиняемый управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. При этом у него была непогашенная судимость за аналогичное преступление.

Водителя задержали сотрудники полиции. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы. Кроме того, его лишили права управлять транспортными средствами на срок 5 лет 10 месяцев.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что 20-летнего тюменца отправили в колонию на восемь месяцев.