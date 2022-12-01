Тобольские полицейские в Омске задержали подозреваемого в мошенничестве

Тюменские полицейские задержали омича, подозреваемого в мошенничестве Фото: Предоставлено "КП"

Полицейские Тюменской области задержали многократно судимого омича. Его подозревают в мошенничестве. На действия мужчины пожаловалась тоболячка 1978 года рождения. На сайте объявлений она оплатила покупку запчастей для автомобиля на общую сумму 30 тысяч рублей. В назначенный срок женщина не получила товар и пожаловалась в полицию.

Сотрудникам уголовного розыска пришлось поехать в Омскую область. Там они задержали ранее многократно судимого, в том числе за убийство, жителя Омска 1976 года рождения. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Он находится под стражей.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что мошенники пытались развести на 700 тысяч рублей 82-летнюю тюменку.