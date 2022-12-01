В Тюмени запустили движение по новой дороге

В Тюмени открыли проезд по новой дороге
Фото: Тюмень - наш дом
В Тюмени в тестовом режиме запустили движение по продленной улице Андрея Бушуева. Кроме того, открыта отдельная переходно-скоростная полоса для въезда на улицу со стороны объездной дороги, тут возвели эстакаду.
В администрации Тюмени сообщили, что на пересечении улиц Уездной и Андрея Бушуева установлен и запущен в работу светофор, режим работы которого изменят в случае необходимости.
На данный момент затруднений на перекрестке нет. Вдоль проезжей части смонтировали освещение.
Работы на этом объекте продолжат в следующем году, с наступлением тепла тут построят тротуары.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что на улице Уездной установили новый остановочный пункт.