Тюменская область вошла в число лидеров акции «Сохраним лес»

В Тюменской области высадили более 2 миллионов деревьев Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюменской области высадили 2,36 млн саженцев в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». По масштабам высадки деревьев Тюменская область на третьем месте после Республики Коми (4,7 млн саженцев) и Нижегородской области (2,4 млн).

На церемонии награждения в Москве представителей регионов-лидеров поблагодарили за активное участие.

В ходе 4-го сезона акции «Сохраним лес» в России высадили 70,6 миллиона деревьев. Участие в высадке приняли более миллиона человек.

В Тюменской области посадили саженцы сосны обыкновенной, ели сибирской, яблони и рябины – всего около 2,36 млн штук.

В сентябре только на центральном мероприятии регионального этапа акции приняли участие 2300 человек. За несколько часов на площади 17,9 га посадили 79 тысяч сосен.

За весь период проекта, с 2019 по 2022 год, в Тюменской области высадили 8,5 млн деревьев на общей площади 2,5 тысячи га.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в Тюмени высадили 8 тысяч деревьев в рамках акции «Посади дерево».