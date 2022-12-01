Тюменские студенты устроили благотворительный концерт в пунктах временного размещения

В Тюмени провели благотворительный концерт Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

30 ноября музыкальное сообщество авторов-исполнителей I feel family устроило творческие мини-концерты для граждан Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона, которые находятся в тюменских пунктах временного размещения. Студенты передали открытки со словами поддержки и собранную гуманитарную помощь для детей.

За 30 минут музыканты исполнили пять композиций под аккомпанемент гитары, кахона и перкуссии. Специально для граждан из ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей начинающие творцы, участники проекта «Премьера», спели «Любите девушки» группы «Браво», «Хали-гали» Ляписа Трубецкого, «7000 над землей» Валерия Сюткина, «Районы-кварталы» и «До скорой встречи» группы «Звери». Также во время импровизированного концерта тюменцы вручили открытки с добрыми пожеланиями, словами поддержки и приветами от горожан. А после мероприятия передали собранные сладости, игрушки и книжки детям.

Ранее команда творческой лаборатории «Премьера» организовала благотворительную акцию «Творим добро» Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

– Мы считаем, что сейчас особенно важно быть человечными и добрыми друг к другу. Поэтому решили выступить в пунктах временного размещения, чтобы поддержать граждан из новых регионов России, которые приехали в наш город. Я думаю, что язык творчества понятен абсолютно каждому, а с помощью доброй песни можно объединить сердца, – рассказала Миля Бегежанова, солистка сообщества авторов-исполнителей I feel family.

Проект для творческих студентов «Премьера» проходит в Тюмени в пятый раз Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Ролик с мини-концертов можно посмотреть в группе «Премьеры» во Вконтакте.

Напомним, что ранее команда творческой лаборатории «Премьера» организовала благотворительную акцию «Творим добро». В течение десяти дней все желающие могли подписать открытку с добрыми пожеланиями и словами поддержки. А в специальных боксах добра оставить сладости, игрушки и книги для детей. Всего собрали 12 пакетов с гуманитарной помощью и подписали 250 дизайнерских карточек.

Справка

Проект для творческих студентов «Премьера» проходит в Тюмени пятый раз. В этом году на участие в выездной лаборатории подали заявки 174 человека. По итогу кастинга 84 студента от 16 до 27 лет под руководством экспертов и кураторов готовились к финальной творческой битве: ставили номера и учились импровизировать. С 2018 года участниками творческой лаборатории стали более 1 000 человек. Проект также помогает студентам подготовиться к творческому фестивалю «Студенческая весна».

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С 2018 года участниками творческой лаборатории стали более 1 000 человек Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

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