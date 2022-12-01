Тюменка побила собаку за то, что та справила нужду в лифте

Тюменка избила собаку. Фото: скриншот из видео, размещенного в паблике "ЧС Тюмень" в ВК.

Тюменка ногами избила собаку за то, что она справила нужду в лифте. Видеозапись с камеры наблюдения лифта в доме № 66 на улице Велижанской опубликовали в социальных сетях.

В поле зрения видеокамеры попал момент, когда горожанка сильно дергала поводок и толкала собаку ногой. Пользователи соцсетей посчитали, что дама виновата сама, поскольку невовремя выгуливала питомца. Один из комментаторов пообещал обратиться в прокуратуру, если узнает, что это случается не впервые.

В пресс-службе полиции Тюменской области сообщили, что заявлений по поводу этого происшествия пока не поступало. Тем не менее в ведомстве проводят проверку по данному факту и устанавливают личность женщины.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о том, что в Тюмени рыночные торгаши ловят птиц на мышиный клей.