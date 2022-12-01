В Тюмени кронируют деревья. Фото: Тюмень - наш дом

В администрации Тюмени рассказали, куда обращаться, если вы считаете, что обрезка требуется деревьям в вашем дворе.

Молодым деревьям в процессе роста необходимо удалять проблемные и конкурирующие побеги, взрослым – своевременно удалять поврежденные ветви с трещинами и надломами, а также очаги развития болезней и гнили.

Важную работу для правильного развития и хорошего внешнего вида зеленых насаждений сейчас проводят по адресам: ул. Семакова, 31, ул. Сакко, 39, ул. Ватутина,14, ул. Механическая, 27, ул. Тухачевского, 1, ул. Малыгина, 8, ул. 70 лет октября, 10, ул. Широтная, 103, ул. Монтажников, 12, Уютный сквер, Заречный парк, Шаимский бульвар.

Если вы считаете, что стрижка требуется деревьям во дворе, то обращайтесь в свою управляющую организацию. Если она необходима в парках, скверах, вдоль дорог или на других общественных территориях – то в единый центр озеленения города МКУ «ЛесПаркХоз» по тел. 500-522.

Подробнее о требованиях к обрезке можно почитать здесь.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что делать, если деревья мешают жить.