В Тюмени жильцов дома, признанного аварийным в 2020 году, расселят не позднее 2024 года

В Тюмени не могут расселить жителей аварийного дома Фото: Андрей Новиков

В Тюменском районе после прокурорской проверки сократили срок расселения аварийного дома.

Общежитие в Тюменском районе, где люди живут с выгребной ямой под окнами, прославилось после публикации под заголовком «Вонь и безысходность. Репортаж из деревенского общежития...»

Многоквартирный дом № 4 на ул. Аширбекова в деревне Тураева Тюменского района в 2020 году был признан аварийным, срок расселения администрацией Ембаевского муниципального образования установлен не позднее 17.12.2030 года.

Районная прокуратура, учитывая аварийное состояние практически всех конструктивных элементов данного дома, посчитала, что установленный срок расселения является чрезвычайно длительным.

Прокурор района обратился в суд с административным иском о признании распоряжения в части установленного срока расселения дома незаконным.

Суд признал требования обоснованными и удовлетворил административный иск, установив новый срок отселения граждан – до конца 2024 года.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о сносе аварийного дома 1951 года постройки.