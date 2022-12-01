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НовостиАвто1 декабря 2022 8:08

В Тюмени обустраивают временную остановку на улице Уездной

Необходимость появилась в связи с активной застройкой микрорайона Дударево
Иван Литвинов
В Тюмени оборудуют новую остановку на улице Уездной

В Тюмени оборудуют новую остановку на улице Уездной

Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

На улице укрепили обочину и уплотнили пешеходную дорожку. Сейчас готовят основание под укладку железобетонных плит.

В ближайшее время на улице установят дорожные знаки. Работы завершат к середине декабря.

Остановка будет оборудована только на одной стороне дороги, поскольку существующие маршруты работают на выезд из «Тюменской слободы». На временном остановочном пункте можно будет сесть в автобусы маршрутов № 3 и № 39.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что остановочный пункт будет функционировать до окончания строительства развязки «Тюмень-арена».