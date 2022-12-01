В технопарке Тюмени проходит экспортный форум

В Тюмени проходит экспортный форум Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Большинство участников форума – представители малого и среднего тюменского бизнеса. В информационном центре правительства Тюменской области сообщили о том, что в город приехали делегации из Турции, Ирана и Узбекистана. Они участвуют в экспертных сессиях, бизнес-диалогах и бирже контактов.

Вход на все мероприятия деловой программы бесплатный.

ТЭФ – это образовательная площадка по развитию экспорта, главной целью которой является создание уникальной акселерационной среды для начинающих и действующих экспортеров. Экспортный форум проходит в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», при поддержке правительства Тюменской области, с 2019 года.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о том, что тюменский экспортный форум продемонстрировал заинтересованность местного бизнеса в поставках качественной продукции на международные рынки.