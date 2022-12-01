«Единая Россия» запустила «Новогоднюю почту»

"Единая Россия" запустила новую акцию Фото: Пресс-служба ТРО Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

«Новогодняя почта» от «Единой России» пройдет на площадке общественных приемных партии и штабов общественной поддержки в формате мастер-классов. Принести самостоятельно нарисованные открытки можно в приемные «Единой России» по всей стране.

Заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Анна Кузнецова, которая руководит общественными приёмными партии, рассказала, что в преддверии Нового года «Единая Россия» передаст эти послания нашим бойцам

– Ребята в разных уголках России нарисуют открытки для наших защитников, для тех, кто на передовой, напишут поздравления с Новым годом и тёплые пожелания. Несмотря ни на что, Новый год – это всегда время чудес, волшебства. Уверена, нашим защитникам будет приятно получить новогодние открытки от детей, а добрые, искренние пожелания обязательно сбудутся, – отметила Анна Кузнецова.

– Мы ждем от ребят открытки, рисунки и новогодние поздравления. Обязательно передадим их в зону СВО, чтобы поддержать наших военнослужащих, придать им сил и уверенности, поднять боевой дух, – сказал руководитель тюменской региональной общественной приемной «Единой России» Владимир Ковин.

В марте этого года «Единая Россия» запустила акцию «Zащитникам Отечества». Через общественные приемные партии все желающие направляют письма и рисунки российским военным, задействованным в СВО.