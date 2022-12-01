Мэр Тюмени проведет прямую линию 7 декабря

Мэр Тюмени ответит на вопросы горожан Фото: Личная страничка главы Тюмени Руслана Кухарука в соцсети

Глава Тюмени собирается провести прямую линию с горожанами 7 декабря в 16 часов.

Руслан Кухарук пообещал ответить на вопросы тюменцев. Их можно задать в комментариях к анонсу прямой линии во всех указанных аккаунтах официальных страницах главы города в соцсетях «ВК», «Одноклассники» и в «телеграм-канале». А также в группах администрации города в тех же соцсетях: «ВКонтакте», «Одноклассники» и «телеграм».

Есть возможность оставить сообщение на автоответчике по номеру 51-02-23.

Все вопросы будут приниматься вплоть до окончания прямой линии. В прямом эфире ее можно будет смотреть на страницах в социальных сетях, сообщили Руслан Кухарук.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что Руслан Кухарук занял второе место в рейтинге глав городов.