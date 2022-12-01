В Тюмени в первый день зимы начнет работать ярмарка с уникальными товарами

В Тюмени откроют выставку ремёсел Фото: Тюмень - наш дом

На первой в Тюмени пешеходной улице Дзержинского в четверг, 1 декабря, откроется ярмарка-выставка с уникальными товарами.

В 14 часов тюменские ремесленники соберутся на улице Дзержинского и покажут уникальные товары: вязаные игрушки, текстильные и стеклянные изделия, рождественские венки. Будет представлен и новогодний ассортимент. Всё это местные умельцы сделали своими руками специально для этого события.

Ярмарка на Дзержинского – отличный повод прогуляться по центру Тюмени, выбрать неординарные подарки друзьям и близким.

Руководитель тюменской «Гильдии мастеров» Инна Гайдук рассказала о том, что народных умельцев не становится меньше. «Гильдия мастеров» имеет возможность в течение года использовать арт-пространства и сотрудничать с музеями.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о том, что пешеходную улицу Дзержинского откроют в начале декабря.