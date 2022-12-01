В Тюменской области женщина пыталась отправить подруге наркотики по почте

Тюменка пыталась отправить наркотики подруге по почте. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Жительница Ялуторовска попыталась отправить наркотическое средство своей подруге почтой. Женщина в одном из мессенджеров заказала запрещенное вещество.

В местном почтовом отделении она оформила отправку посылки в другой город, где находится ее знакомая. В свою посылку жительница Ялуторовска вместе с женской одеждой положила небольшой сверток с порошкообразным веществом. Почтовое отправление до адресата не дошло, его изъяли полицейские.

Теперь ялуторовчанку обвиняют в попытке сбыта наркотиков. Ей грозит от 4 до 8 лет лишения свободы. 51-летняя женщина находится под подпиской о невыезде.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, как в местную колонию пытались пронести наркотики под видом овощей.