В Тюменской области женщина пыталась отправить подруге наркотики по почте

Тюменка пыталась отправить наркотики подруге по почте.
Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области
Жительница Ялуторовска попыталась отправить наркотическое средство своей подруге почтой. Женщина в одном из мессенджеров заказала запрещенное вещество.
В местном почтовом отделении она оформила отправку посылки в другой город, где находится ее знакомая. В свою посылку жительница Ялуторовска вместе с женской одеждой положила небольшой сверток с порошкообразным веществом. Почтовое отправление до адресата не дошло, его изъяли полицейские.
Теперь ялуторовчанку обвиняют в попытке сбыта наркотиков. Ей грозит от 4 до 8 лет лишения свободы. 51-летняя женщина находится под подпиской о невыезде.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, как в местную колонию пытались пронести наркотики под видом овощей.