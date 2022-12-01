В Тюмени продолжат развивать ранее застроенные территории

В Тюмени расселяют район Матмасы Фото: Тюмень - наш дом

В администрации Тюмени рассказали о том, что в жилом районе Матмасы продолжается реализация механизма РЗТ – развития застроенных территорий. Все заключённые ранее в рамках РЗТ договоры будут исполнены. В Тюмени таких договоров 16. Матмасы – самая большая площадка освоения – 19,7 га.

Договор о застройке территории в районе улиц Пражской, Тимофея Чаркова и Мусы Джалиля заключили в 2016 году с компанией «Улей Девелопмент».

– Срок договора – 15 лет. Он предусматривает расселение более 40 домов. Программа предписывает инвестору обеспечить расселение путём предоставления в муниципальную собственность жилых помещений для передачи их гражданам, а собственникам он должен выплатить возмещение, которое определяется по результатам оценки рыночной стоимости конкретного жилья, – рассказал заместитель главы Тюмени Владимир Третьяков.

Суть программы в том, что застройщик предлагает собственникам обменять старое жильё на новую квартиру в построенном по договору РЗТ доме, который будет находиться в этом же районе.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о том, что в регионе выросли темпы строительства жилья.