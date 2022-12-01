Александр Моор назвал вокзал Тюмени символом мужества

В Тюмени проводили мобилизованных
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
В Тюмени проводили очередное подразделение мобилизованных бойцов. В одном строю оказались жители Тюменской и Свердловской областей.
Губернатор Тюменской области Александр Моор сказал, что регион сделает всё, чтобы поддержать бойцов.
– Я смотрю на ваши ряды и вижу лучших представителей нашей страны. Благодаря вам пишется героическая история российских Вооруженных сил. Знайте, здесь у вас крепкий тыл. Правительство области продолжит приобретать всё необходимое дополнительное обмундирование и снаряжение. Помните, Тюменская область сделает всё, чтобы поддержать ваши семьи. С честью выполняйте свой воинский долг, – сказал Моор.
Глава региона подчеркнул, что ж/д вокзал Тюмени стал символом мужества. Ведь именно отсюда в зону СВО отправляются подразделения.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что мобилизованные пообещали вернуться с победой.