Александр Моор назвал вокзал Тюмени символом мужества

В Тюмени проводили мобилизованных Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени проводили очередное подразделение мобилизованных бойцов. В одном строю оказались жители Тюменской и Свердловской областей.

Губернатор Тюменской области Александр Моор сказал, что регион сделает всё, чтобы поддержать бойцов.

– Я смотрю на ваши ряды и вижу лучших представителей нашей страны. Благодаря вам пишется героическая история российских Вооруженных сил. Знайте, здесь у вас крепкий тыл. Правительство области продолжит приобретать всё необходимое дополнительное обмундирование и снаряжение. Помните, Тюменская область сделает всё, чтобы поддержать ваши семьи. С честью выполняйте свой воинский долг, – сказал Моор.

Глава региона подчеркнул, что ж/д вокзал Тюмени стал символом мужества. Ведь именно отсюда в зону СВО отправляются подразделения.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что мобилизованные пообещали вернуться с победой.