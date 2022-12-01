В Тюмени пройдет новогодняя выставка-продажа квартир и таунхаусов от ведущих застройщиков региона

Фото: Александр Гревцов.

Более 12 000 вариантов квартир и множество планировочных решений – от квартир-студий до модных хайфлэтов – от ведущих застройщиков региона будут представлены на новогодней выставке недвижимости «День застройщиков Тюмени». Мероприятие пройдет в ТРЦ «Галерея «Вояж» по адресу: ул. Герцена, 94 с 10.00 до 18.00.

За один день вы сможете познакомиться с тюменскими застройщиками, узнать о новостройках нашего города и определиться в поисках подходящего для себя варианта.

Специально для посетителей выставки организаторы собрали:максимальное количество застройщиков на одной площадке;

выгодные предложения и акции на покупку квартир;

подробные презентации 45 жилых комплексов новостроек Тюмени;

розыгрыш 100 000 рублей на покупку квартиры у любого участника выставки.

Фото: Александр Гревцов.

Впервые на выставке будет работать представитель застройщика из ОАЭ и Турции.

Новогодняя выставка недвижимости обещает быть щедрой на акции и скидки от застройщиков на покупку городских квартир, таунхаусов, коттеджей. Посетители выставки смогут принять участие в розыгрыше подарочного сертификата на скидку в 100 000 рублей на покупку квартиры.

Фото: Александр Гревцов.

На выставку «День застройщиков Тюмени» можно прийти всей семьей. Для детей будут организованы тематические мастер-классы. В течение дня на площадке будет работать профессиональный фотограф, организована новогодняя фотозона.

Фото: Александр Гревцов.

Участники выставки: ПСК «Дом девелопмент», «СТРАНА», группа компаний «ЭНКО», компания «4D», группа компаний «Меридиан», группа компаний «В72», группа компаний «ТИС», группа компаний «СтройМир», группа компаний «Инко и К», Rodina Development, «Талан Тюмень», компания «Скандиа», Arsib Development, группа компаний «Паритет Девелопмент», ISB Development, группа компаний «Астон», экодевелопер «Партнер», застройщик загородной недвижимости IZI HOUSE, девелоперская компания «Новая земля», Emaar ОАЭ.

День застройщиков Тюмени

Где: ТРЦ «Галерея «Вояж», ул. Герцена, 94, 3-й этаж.

Когда: 10 декабря 2022 года (сб.), с 10.00 до 18.00.

Получить бесплатный билет на выставку: www.деньзастройщиков.рф.

Подписаться на ТГ-канал выставки: https://t.me/dzt72.

Условия розыгрыша: деньзастройщиков.рф.

Организатор: ИП Фомина Т. В. (ИНН 720410506586).

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ИП Фомина Т. В. (ИНН 720410506586).

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