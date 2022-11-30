В Тюменской области на треть увеличилось количество убийств

В Тюмени увеличилось количество преступлений

В Генпрокуратуре России сообщили о том, что с начала года в Тюменской области зарегистрировали 1 715 особо тяжких преступлений. В прошлом году их было на 67% меньше.

Всего Генеральная прокуратура России зарегистрировала 1 023 преступления особой тяжести в регионе.

С начала года в регионе зарегистрировали 16 589 преступлений, а за январь-август прошлого года – 16 190.

Чаще всего в Тюменской области регистрируют преступления, связанные с наркотиками. Только за 9 месяцев этого года зарегистрировано 2 201 такое преступление.

На втором месте преступления экономической направленности – 990.

Количество убийств в Тюменской области за год выросло на 36,17%. В текущем году зафиксировано 64 таких преступления, а в 2021 году – 47.

Чаще стали регистрировать преступления в сфере IT-технологий. За 10 месяцев текущего года в регионе зарегистрировали 6 339 преступлений данной категории. Это на 3,4% больше аналогичного показателя прошлого года.

В 2021 году «Комсомольская правда» – Тюмень писала о том, что тюменцы стали реже убивать.