Гидом буду! Где получают образование специалиста туристической отрасли

Фото: пресс-служба Уральского государственного экономического университета

В России острая нехватка кадров в сфере туризма. Особенно нужны гиды: с июля 2022 года экскурсоводы обязаны проходить аттестацию. Где получить образование специалиста в сфере туризма, рассказала и.о. завкафедрой туристического бизнеса и гостеприимства УрГЭУ Евгения Радыгина.

– Какие возможности открываются студентам вашей кафедры?

– Их учат основам EVENT-сервиса, туризма, гостиничной и ресторанной деятельности. А еще любой студент может получить второй диплом, который позволит стать экскурсоводом. Наш вуз сотрудничает со многими предприятиями округа, которые берут студентов сначала на практику, а затем и на работу.

– Как сейчас обстоят дела в сфере туризма?

– Люди хотят отдыхать – этого не изменить! Просто смещаются акценты. Сейчас на пике популярности внутренний туризм. Повышенный интерес к путешествиям по России возник в начале пандемии COVID-19. И вырос, когда был введен кешбэк на туры по нашей стране. И еще мы видим, что все чаще туры по России покупает молодежь, и это не может не радовать.