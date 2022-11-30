Тюменского губернатора похвалили за темпы ввода жилья

Похвала Александру Моору прилетела из уст члена общественной палаты Чувашской республики Альберта Комахидзе, который прокомментировал темпы ввода жилья в регионе.

По словам Комахидзе, строительная отрасль тянет десятки смежных профессий. Хорошие показатели в Тюменской области и по другим направлениям.

Сейчас Тюменская область – лидер УрФО по темпам ввода. За первые десять месяцев рост темпов строительства жилья составил 156% к аналогичному периоду 2021 года.

На сегодня в области ввели в эксплуатацию более 1,8 млн кв. м жилья. При этом отрасль сохраняет набранные темпы развития. Уже выдано 139 разрешений на строительство многоквартирных домов.

Ранее «Комсомольская правда» — Тюмень» писала о том, что в областном центре откроют еще несколько детских садов.