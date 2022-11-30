В Тюменской области женщину приговорили к 11 годам тюрьмы за наркотики

Тюменку осудили на 121 лет лишения свободы

В Ялуторовске районный суд вынес приговор в отношении Татьяны Л., обвиняемой в незаконном сбыте наркотических средств, совершенном с использованием интернета, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ – 2 эпизода).

Следственные органы выяснили, что в апреле 2021 года женщина в интернете познакомилась с мужчиной, который предложил ей продавать наркотические вещества.

Сбыт наркотиков организовали бесконтактным способом. Женщина согласилась работать закладчиком. Указания получала через «Телеграм». Информацию о закладках передавала клиентам также.

С 9 по 16 июня 2021 года Татьяна Л. получала от куратора сообщения с текстовым описанием месторасположения оптового клада. Там она забирала наркотические средства, делала новые закладки и сообщала их местонахождение клиентам.

Вечером 16 июня 2021 года на выходе из подъезда ее задержали сотрудники полиции. В ходе досмотра в присутствии двух понятых у нее изъяли 59 свертков с наркотиками, общей массой более 30 грамм.

Подсудимая вину признала, но от дачи показаний отказалась. Она пояснила, что наркотики продавала из-за долгов.

Гражданку по месту жительства характеризуют положительно, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, ранее не судима.

Районный суд приговорил Татьяну Л. к 11 годам лишения свободы.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что 5 кг наркотиков обеспечили тюменцу 7 лет лишения свободы.