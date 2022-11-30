На Тюменском НПЗ восстановили поврежденную на пожаре установку переработки нефти

В Тюмени восстановили агрегат на нефтезаводе Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Установку замедленного коксования отремонтировали на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе. Это часть технологического комплекса, обеспечивающего высокую глубину переработки нефти. Восстановление поврежденной после пожара в начале 2022 года установки завершили с опережением графика.

С января по май 2022 года на НПЗ проводили промышленные экспертизы и диагностику оборудования на всех блоках технологической площадки.

Сначала на нефтезаводе демонтировали повреждённые конструкции, а затем приступили к возведению металлоконструкций, монтажу внутренних устройств и трубопроводов на 2 пострадавших блоках.

– Тюменский НПЗ вернулся к доаварийным показателям отгрузки нефтепродуктов и восстановил полную линейку выпускаемой продукции. Бесперебойная работа такого крупного предприятия – это гарантированные отчисления в областной бюджет, – сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Ранее губернатор Тюменской области говорил о том, что регион заинтересован в сохранении и развитии Антипинского НПЗ.