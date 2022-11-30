Тюменский пожарный спас кошку, которая впала в кому

Тюменский пожарный спас кошку, которая была в коме Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Старший пожарный тюменской части № 40 Павел Чевтайкин рассказал о том, как спас кошку во время тушения пожара в Шаимском проезде.

Вместе с медиками он реанимировал кошку, которая впала в кому, надышавшись дымом.

– В тот вечер на пожаре в 3-комнатной квартире мы спасли двоих мужчин. После этого осмотрели комнаты, чтобы убедиться в отсутствии других пострадавших. Я увидел лежащую под столом кошку. Она не шевелилась, но еще дышала. Конечно, я не смог уйти, не взяв ее с собой, – рассказал Павел.

пожарный спас кошку Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Медики сначала подумали, что пожарный выносит из подъезда сверток с младенцем. Но там оказалось пушистое маленькое существо, которое работники скорой приняли в свою машину, уберегая от ноябрьского холода.

Позже в карете скорой медицинской помощи очутился еще один питомец погорельцев – кот Степан. Он тоже успел надышаться дымом и пришел в себя только благодаря реанимации – на него пришлось надевать специальную кислородную маску.

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