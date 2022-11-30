В рейтинге городских руководителей мэр Тюмени занял второе место

Кухарук стал вторым в рейтинге глав городов Фото: Личная страничка главы Тюмени Руслана Кухарука в соцсети

Глава Тюмени занял второе место в рейтинге мэров России. Исследование Центра информационных коммуникаций и Финансового университета при Правительстве РФ показало, что эффективность Руслана Кухарука оценивают почти так же высоко, как деятельность Сергея Собянина. Кухарук находится на втором месте, на первом – Собянин, третий – глава Казани Ильсур Метшин.

Четвертый в рейтинге – мэр Сочи Алексей Копайгородский, замыкает топ-5 Александр Беглов (Санкт-Петербург).

Руслан Кухарук в ноябре 2022 года принял участие в съезде Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Там его избрали сопредседателем высшего совета. Это и повлияло на хорошие оценки.

Тюмень является флагманом по многим направлениям деятельности и организатором мероприятий федерального масштаба.

«Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что Кухарук стал главой Тюмени в 2018 году.