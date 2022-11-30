На Старотобольском тракте в Тюмени сгорел трактор

В Тюмени сгорел трактор Фото: Сирень БАБАЕВА

Утром в среду, 30 ноября, на Старотобольском тракте загорелся трактор. Пожар произошел в районе дома № 1. Информация о возгорании поступила в информационный центр областного министерства по чрезвычайным ситуациям в 8.28.

В ликвидации пожара приняли участие 5 спасателей и три единицы спецтехники МЧС.

Никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в одном из заречных микрорайонов города сгорели два автомобиля.