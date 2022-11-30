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НовостиЗдоровье30 ноября 2022 7:05

Тюменка бегает по набережной в любые холода

За окном аномальные морозы
Иван Литвинов
Тюменка бегает на морозе для здоровья. Фотография из социальной сети Вконтакте.

Тюменка бегает на морозе для здоровья. Фотография из социальной сети Вконтакте.

Пока за окном минус 22 градуса тюменка с красивым именем Кристина бегает по набережной в кофте и легинсах. Девушка с детства занималась закаливанием. Она натиралась снегом после бани и плавала в Туре до тех пор, пока река не покрывалась льдом.

– Мне нравятся ощущения от холода и состояние кожи: пропадает целлюлит и кожа подтягивается, – написала Кристина в социальных сетях.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, как городские моржи закрывают сезон.