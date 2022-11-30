Тюменка бегает по набережной в любые холода

Тюменка бегает на морозе для здоровья. Фотография из социальной сети Вконтакте.

Пока за окном минус 22 градуса тюменка с красивым именем Кристина бегает по набережной в кофте и легинсах. Девушка с детства занималась закаливанием. Она натиралась снегом после бани и плавала в Туре до тех пор, пока река не покрывалась льдом.

– Мне нравятся ощущения от холода и состояние кожи: пропадает целлюлит и кожа подтягивается, – написала Кристина в социальных сетях.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, как городские моржи закрывают сезон.