Житель Тюмени оплатил покупки чужой картой

Тюменский таксист расплатился картой клиента в магазине

В полицию Тюмени обратилась 48-летняя горожанка. Ей пришло уведомление о покупках, которые она не совершала.

Сотрудники уголовного розыска установили магазин, в котором происходили списания с утраченной карты. Злоумышленника доставили в полицию.

41-летний мужчина пояснил, что нашел банковскую карту в торговом центре. Там он купил оборудование для компьютерной системы. Тюменец ранее не был судим.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по этой статье – до шести лет.

Мужчину оставили на свободе. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том как таксист, укравший карту клиента, отправился в кафе.