Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 ноября 2022 6:50

Житель Тюмени оплатил покупки чужой картой

41-летний тюменец воспользовался найденной картой
Иван Литвинов
Тюменский таксист расплатился картой клиента в магазине

Тюменский таксист расплатился картой клиента в магазине

В полицию Тюмени обратилась 48-летняя горожанка. Ей пришло уведомление о покупках, которые она не совершала.

Сотрудники уголовного розыска установили магазин, в котором происходили списания с утраченной карты. Злоумышленника доставили в полицию.

41-летний мужчина пояснил, что нашел банковскую карту в торговом центре. Там он купил оборудование для компьютерной системы. Тюменец ранее не был судим.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по этой статье – до шести лет.

Мужчину оставили на свободе. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том как таксист, укравший карту клиента, отправился в кафе.