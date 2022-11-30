В администрации Тюмени рассказали о новогодних украшениях

В Тюмени вскоре откроют пешеходный бульвар Фото: Андрей Новиков

Тюмень готовят к самому яркому и долгожданному празднику года: на центральных городских площадках устанавливаются новогодние ели, монтируются световые и декоративные элементы, развешиваются гирлянды…

На площади 400-летия Тюмени уже несколько дней монтируют главную новогоднюю ёлку города. 28-метровая ель со светодинамическими гирляндами будет стоять рядом с самым большим в России драмтеатром. Сейчас рабочие закрепляют на еловых лапах светящиеся вензеля, которые напоминают морозные узоры.

Администрация города решила не покупать никаких дополнительных украшений за счёт бюджетных средств. На площади 400-летия Тюмени откроют ледовый городок.

Новыми праздничными локациями для тюменцев станут площадки на территориях, благоустроенных в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

В парке Пограничников установят искусственную ель.

В начале декабря откроют преобразившуюся улицу Дзержинского. Её техническое открытие будет ознаменовано настоящей новогодней ярмаркой!

Всего в Тюмени планируют установить и украсить 21 искусственную и 32 живые ели, установить и залить 49 горок, 61 ледовую площадку. Будут оформлены к новогодним праздникам 20 скверов, четыре площади, шесть бульваров, набережная, лесопарк Затюменский, Гилёвская роща и основные улицы.

«Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, как украсят город к Новому году.