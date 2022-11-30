В Тюменской области кладовщика отправили в колонию за растрату

А Тюмени осудили мужчину

В центральном районном суде Тюмени приговорили бывшего кладовщика ООО «Премиум-Ойл» Дмитрия Г. к 3 годам лишения свободы за растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Помимо этого, суд взыскал с мужчины более 3 млн рублей причиненного материального вреда в пользу предприятия, где он ранее работал.

По сведениям суда, Дмитрий планировал заняться бизнесом и взял кредит, чтобы открыть свое производство. Однако в январе 2018 года у него возникли материальные трудности. Мужчина не смог погасить долги по кредиту, а для того, чтобы поправить материальное положение, решил обокрасть свое же предприятие.

С июля 2018 по август 2020 года он похитил и вывез из склада в прицепе с мусором 1 300 канистр моторного масла ShellHelix на сумму более 3 миллионов рублей. Масло он продал на интернет-сайте бесплатных объявлений.

Недостачу масла владельцы предприятия выявили в ходе ревизии склада вверенных кладовщику материальных средств.

Дмитрий Г. обжаловал приговор. Но суд оставил приговор в силе.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, как тюменка сбежала из колонии через туалет.