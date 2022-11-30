В Тюменской области вынесли приговор полицейским, применившим физическое насилие

В Тюменской области судят троих полицейских Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

В Тюменском районном суде вынесли приговор по уголовному делу в отношении 3 бывших полицейских, которые ранее служили в дорожно-патрульной службе ГИБДД УМВД России по Тюменской области.

По версии следствия, в январе 2020 года полицейские применили физическое насилие в отношении водителя автомобиля на трассе Ушакова – Успенка.

Суд назначил каждому из них 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года и лишил права занимать должности на государственной службе на срок 2 года.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в Тюменской области высокопоставленного полицейского уличили в получении взяток.