В Тюмени растет спрос на недвижимость Фото: Андрей Новиков

В Тюмени высокий спрос на недвижимость. Ситуацию на строительном рынке региона обсудили в штабе по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях санкций.

По данным регионального правительства, стоимость жилья не снижается и сейчас в среднем составляет 107 400 рублей за кв. м.

Во второй декаде ноября объем предложений на первичном рынке квартир вырос на 3,2% и составляет 11 700 квартир.

Объем кредитования также растет – плюс 23%. Средняя процентная ставка по сравнению с аналогичным периодом 2021 года снизилась на 0,67 процентных пункта и составляет 5,03%

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в областном центре не могут продать квартиру с баней.