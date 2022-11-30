В Тюмени 30 ноября 2022 года потеплеет до -20 градусов

В Тюмени холодно. Фото: Андрей Новиков

В Тюмени аномально холодная погода. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь, ветер южный, юго-восточный, 2 – 7 м/с, температура ночью -20...-25 градусов, днём -15...-20.

По данным Тюменского ЦГМС, на юге Тюменской области и в Тюмени 30 ноября 2022 аномально холодная погода. Средняя суточная температура воздуха на 10 и более градусов ниже климатической нормы.

По народному календарю 30 ноября день святителя Григория Чудотворца, который также называли днём Григория Зимоуказателя.

На Григория Зимоуказателя нельзя отказывать своим родственникам, например, в общении, встрече, помощи – это приведёт к серьёзным семейным проблемам, ссорам и разногласиям.

Нельзя примерять чужие кольца – к несчастью.

Супругам и влюблённым нельзя ссориться, ругаться, выяснять отношения – к скорому разрыву.

Нельзя ходить в грязной и мятой одежде, быть непричёсанными и неумытыми. Считается, что человек, который ослушался данного запрета, может встретиться с проблемами, преградами на пути достижения мечты или даже полным крушением своих планов и начинаний.