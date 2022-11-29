В Тюмени сотрудников ГИБДД, зверски избивших трезвого водителя, приговорили к условным срокам

Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Тюменский суд поставил точку в громком деле об избиении трезвого водителя сотрудниками ГИБДД, который забрал жену со дня рождения. Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, мужчина не веселился на празднике, а лишь забрал супругу с ее подругой.

- Установлено, что в январе 2020 года обвиняемые, находясь на дежурстве, применили физическую силу в отношении водителя автомобиля. Инцидент произошел на трассе между деревней Ушаково и селом Успенка, - прокомментировали в ведомстве.

Кстати, суд, который состоялся 6 января, признал, что водитель и пассажир невиновны. Доказательством этого послужили видеозаписи, которые сделала сама пассажирка.

В итоге суд, учитывая позицию гособвинителя, признал мужчин виновными по ч. 3 ст. 286 УК РФ и назначил каждому по три года лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период. Кроме того, им запрещено два года занимать должности на государственной службе.