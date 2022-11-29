Александр Моор встретился с тюменцами, проявившими себя в чемпионате «Абилимпикс» и состязании «Навыки мудрых»

Фото: Александр Моор, соцсети

Губернатор Александр Моор встретился с тюменцами, ставшими призерами и победителями национального чемпионата «Абилимпикс» и всероссийского состязания «Навыки мудрых». По словам главы региона, в общей сложности они завоевали 22 медали и превзошли достижения прошлых лет.

Так, на долю сборной «Абилимпикса» пришлось 16 медалей, а команда чемпионата «Навыки мудрых» завоевала 6 наград.

- Сегодняшний успех был бы невозможен без экспертов-тренеров, чей вклад сложно переоценить, ведь они не только делятся своими навыками и умениями, но и вкладывают душу в любимое дело. Отдельно хочу выразить благодарность предприятию «Комтех» за участие в развитии движения «Абилимпикс». Интерес к такому проекту демонстрирует высокий уровень социальной ответственности предприятия и заинтересованность в развитии кадрового потенциала, - сказал Александр Моор.

Отметим, что в рамках «Абилимпикса» свои умения показывают люди с ограниченными возможностями здоровья. А в чемпионате «Навыки мудрых» участвуют представители старшего поколения.